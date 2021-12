Monique-Geneviève GARNIER

LIEUX DEXERCICE PROFESSIONNEL

2009 à ce jour Psychologue en ESAT , j'assure le suivi du parcours dinsertion professionnelle des personnes orientées (pathologie schizophrène), en collaboration avec les équipes dencadrement et médico psychologique.

Parallèlement j'exerce les fonctions de Professeure des Universités associée à l'INETOP , avec une option plus particulière en psychologie de lorientation professionnelle adulte.



ACTIVITES PROFESSIONNELLES ANTERIEURES

2003 2009 Psychologue Chargée dInsertion En milieu associatif (93) Réinsertion sociale et professionnelle de publics en situation de recherche demploi et en précarité. Suivi individuel dans le cadre des dispositifs A.S.I. (appui social individualisé) et BC (bilan de compétences). Elaboration dun Bilan de Ressources Individualisé, dérivé du BC et destiné aux publics PLIE et RMI VAE Conduite dateliers Contacts avec les partenaires territoriaux. En Centre dAide par le Travail (75), suivi individuel de lévolution des acquis professionnels (cognitifs et conatifs) des travailleurs (handicaps psychiques) et réalisation dune étude validité/critères dorientation. Ergonomie de production. Responsabilité hiérarchique de cinq ateliers de production. Contacts avec les cellules dinsertion professionnelles et les entreprises. En CADA (92) Réinsertion sociale dune population multiculturelle de demandeurs dasile politique. Suivi médico psychologique. Suivi administratif et juridique des dossiers (préfecture, OFPRA). Suivi de la scolarité des enfants.

2006 à 2011 Chargée denseignement En psychologie différentielle LMD : Intelligence, cognition, psychométrie & pratique des tests à PARIS V & NANTERRE. Sur les RNCP institutions et acteurs de lintervention sociale & professionnalisation des Missions Locales CNAM à PARIS).

1988 à 1991 En sociologie du travail (Ecoles dingénieurs : ENSAIS Strasbourg ENSCM Mulhouse ENIM Metz & école supérieure de commerce : EME Strasbourg). En organisation du travail CHAMBRE DE COMMERCE et DINDUSTRIE du Bas Rhin.

1976 2001 Psychologue Consultante CABINETS CONSEIL (STRASBOURG PARIS)

Etudes de postes en entreprises. Sélection et Orientation Professionnelle. Examens psychométriques. Animation de stages de formation et dateliers de créativité. Gestion des contacts Ecoles & Médias. Principaux clients : MINES DE POTASSE DALSACE PECHINEY I.B.M. France TELECOM.

1975 - 1991 Centre de Calcul CNRS de Strasbourg Cronembourg Analyse des données & recherche appliquée sur les styles de management (données formalisées en thèse de doctorat).





AUTRES ACTIVITES



Section Clinique de Saint - Denis Département de psychanalyse PARIS VIII 1998 à 2006.

Vice Présidente de lAPCOF (association des psychologues cliniciens dorientation freudienne) - 2003 à 2016.



FORMATION INITIALE

Doctorat de sociologie « Sociologie du travail » - PARIS V - 1998

Thèse : « Lidentité de la population Cadre »

DEA de sociologie Université de STRASBOURG -1976

Master Professionnel « Psychologie et Orientation Professionnelle » INETOP - 2005

Mémoire : « Elaboration dune typologie des demandeurs demplois longue durée, à partir du bilan de compétences »

Maîtrise de psychologie « Travail et vie sociale » - PARIS V - 2004

Mémoire : « Essai délaboration de prédicteurs de lorientation professionnelle en CAT »

Licence de psychologie Université de STRASBOURG - 1974



Mes compétences :

Bilan de compétences

Conduite d'entretiens

Entretiens

Restitution