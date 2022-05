Monir EL MOUNAOUI

Chef de projet EDI je prends en charge les projets d'intégration d'interfaces EDI/BTB vers des différents Systèmes d'informations



J'ai une expérience acquise dans un environnement international dans différents secteurs d'activité comme surtout la grande distribution.



Mes compétences techniques :



- Standard EDI/B2B : EDIFACT, ANSI X12, TRADACOM,EANCOM,XML,GENCOD.



- Interface : EDI to EDI, EDI to IDOC, EDI to JDE, EDI to XML,...



- Outils B2B: EDITRADE (INFLUE),SYNCHROLINK (INFLUE), TRADEXPRESS (ILLICOM/INFLUE)



- Communication EDI: Atlas 400, Allegro, FTP, AS1, AS2, PELINT,...



- Réseaux & Sécurité : Firewall Cisco, VPN, TCP/IP, OpenSSL,LDAP,

Exchange, SendMail, P2P, Acces Point, ...



- Programmation : C/C++,PHP,JavaScript, RTE , Shell &Script,XML ...



- Bases de données : Oracle, SQL, MySQL, DB2, ...



- Supervision : Nagios, VNC, Teamviewer, Centreon, GLPI, ...



- Modélisation & Méthodes : ITIL , UML, AGILES, MERISE, ...



- Applications Web : SharePoint, Alfresco , PrestaShop, Wordpal,

Joomla ,

- Enseignement : Administration Systèmes & Réseaux , Linux ,...



- Centre d’Intérêt : Applications OpenSource, Web 2.0 , Technologie

Mobile & Android , ...



