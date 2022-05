Monir M'CHAR

Issu d'une formation technique et commerciale, j'ai pu acquérir une expérience diversifiée dans differents domaines d'activités.



Les missions réalisées, notamment, au sein des Départements Achats des Groupes Thales et Schneider Electric en mode projet et production, me permette d'avoir une approche multinationale des sites et des fournisseurs.



Je suis à même de mener une démarche achats de la compréhension du besoin à la satisfaction du client, en tenant compte des risques et des contraintes, par une intégration et une maîtrise des relations fournisseurs.

Actif, ouvert, mobile, désireux , je suis prêt à mettre à contributions mes acquis et expériences.



Cordialement.













Mes compétences :

Gestion du risque

Reporting

Esprit d'équipe

Gestion des achats

Relation fournisseurs

Restitution d'informations et de synthése

Analyse de marché

Gestion des urgences et des priorités

Analyse des besoins

SAP R/3

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel