Monmian SOUMAHORO

Forte d’une expérience de 7 ans en Angleterre (Londres), j’ai pu acquérir une expérience diverse et variée dans la mode , notamment en tant que Brodeuse et Assistante styliste.



Ma passion pour la mode et l’illustration, m’a tout naturellement conduite vers une formation de Styliste Graphiste au sein de l’école Formamod (Paris) en 2011.



Depuis 2011, je réalise, en tant que Styliste Graphiste Illustratrice free lance, des illustrations de mode, des fiches techniques vectorielles pour des entreprises ainsi que des particuliers.



Sur le plan de la communication, je développe des identités visuelles ( logos, cartes de visite) et je personnalise des cartes de voeux (anniversaire etc...)



Aujourd’hui je désire développer cette activité en proposant mes services à des bureaux de style ou entreprise de prêt-à-porter femme luxe.



Mes domaine de compétences (dans le luxe , la corseterie, le prêt-à-porter femmes) sont les suivants:



STYLISME

-Recherche de thèmes et de tendances

-Réalisation de page d’ambiance

-Recherche de volumes, matières, fournitures, ainsi que l'harmonie des couleurs

-Réalisation de dessins de mode et dessins techniques vectoriels

-Customisation de vêtements et d'accessoires



MODELISME

-Coupe à plat



BRODERIE

-Création et dessin artistique de motifs brodés, harmonie des couleurs

-Recherche de fournitures: sequins, rubans, perles, fils, points



COMMUNICATION

-identité visuelle (logos, cartes de visites)



LOGICIELS

-Illustrator, Photoshop, Indesign



EXPRESSION ARTISTIQUE

-Dessin, peinture, broderie, graphisme



LANGUES

-Anglais (courant et technique), Allemand et Italien (notions)







Mes compétences :

Illustrator CS5

Photoshop CS5

Anglais

Dessin

Dessin technique

Broderie