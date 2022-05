Monnint KOULEON

Pour les 17 ans de l'association ASSOENCORE, j'ai décidé de lui consacrer tous mes efforts pour que cet anniversaire soit riche en événements, en partenariats et en projets.

De l'organisation de festivals aux partenariats avec les collectivités, nous entamons avec une très bonne allure nos engagement et vous invitons à nous rejoindre:

En 2017 nous avons réalisé:

- OC2S ORGANISATION DE LA COOPÉRATION SUD SUD (Bordeaux)

- FESTAA 3 (2eme Edition du Festival des Tresses Africaines d'Aquitaine)

- NCA 5 (5eme Edition de la Nuit du Costume Africain)

- VISA 2 (2eme Edition de Vins et Saveurs d'Afrique)

- RRA 2 (2eme édition des Rencontres R'Arts)

et bien plus ENCORE....

Alors si l'idée vous en dis, n'hésitez pas à nous rejoindre pour cette nouvelle aventure avec ASSOENCORE

