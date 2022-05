Monoïhere TERIIPAIA

Actuellement à la recherche d'un contrat à durée indéterminée dans le domaine de l'assurance-banque ou le tourisme, je suis titulaire d’un baccalauréat Sciences et Technologies de la Gestion Mercatique et d'un BTS Management des Unités Commerciales, j’ai acquis une réelle expérience de la commercialisation et du service client, dans des environnements variés et très formateurs

Ainsi, j'aimerais mettre à votre compte mon sens de l'autonomie et de l'organisation, ainsi que mes qualités relationnelles et mon dynamisme.



Mes compétences :

Sphinx

Word, Excel, PowerPoint, Windows Movie Maker

Sphinx Software

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Rigueur

Organisation