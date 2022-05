Monpeo Paulin TIKOUAHI

Je suis Paulin Monpoeho TIKOUAHI, consultant spécialisé en Assistance Maîtrises d'Ouvrage Banque / Finance dans un cabinet de conseil ( SSII ) , aujourd'hui je dirige plusieurs S.A.R.L. de prestation de services spécialisée dans l'entretien et le nettoyage des locaux commerciaux ou industriels, le nettoyage des parties communes des immeubles, la sécurité des individus (ADDICT SECURITE PRIVEE), le service à la personne (TP Services).

Ma société ADDICT NETTOYAGE s'est donnée une seule ambition , celle de répondre aux attentes des clients quel que soit le niveau des besoins en apportant conseil et en effectuant des audits pour préconiser des actions correctives dans le domaine de la propreté.



TP Services est une entreprise de services à domicile officiellement déclarée auprès de l'Agence Nationale des Services à la Personne (ANSP). Sa mission est de vous offrir des services de grande qualité en étant toujours à l'écoute de vos besoins et de vos demandes.

De l’entretien intérieur et extérieur de votre maison, TP Services vous propose une large gamme de services de qualité, effectuée par des professionnels, véhiculés.

Nous vous proposons des solutions diversifiées pour lesquelles vous pouvez opter ponctuellement, ou bien régulièrement grâce à nos forfaits sur mesure.



Nos domaines d’interventions dans le service à la personne sont les suivantes :



• Entretien de la maison et travaux ménagers,

• Petit jardinage,

• Petit bricolage,

• Soutien scolaire ou cours à domicile,

• Soins esthétiques à domicile pour les personnes dépendantes,

• Préparation de repas à domicile (y compris le temps passé aux commissions),

• Livraison de repas à domicile,

• Collecte et livraison à domicile de linge repassé,

• Livraison de courses à domicile,

• Assistance informatique et internet à domicile,

• Soins et promenade d’animaux de compagnie pour les personnes dépendantes (hors toilettage et soins vétérinaires),

• Maintenance, entretien et vigilance temporaires à domicile de la résidence principale et secondaire,

• Assistance administrative à domicile,

• Accompagnement des enfants de plus de 3 ans en dehors de leur domicile (hors transport scolaire),

• Activités qui concourent directement et exclusivement à coordonner et délivrer les services à la personne.



Avantages de choisir TP Services



• Réduction d’impôt de 50 %,

• Professionnalisme de l’entreprise TP Services,

• Aucun frais d’adhésion ou de dossier,

• Appartenance au groupe ADDICT (www.addictnettoyage.com),

• CESU accepté,

• N° Agrément : SAP753078609,

• Assurance responsabilité civile incluse.





Mes compétences :

Visual Basic

Gestion de projet

Management