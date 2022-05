Monsieur MEZIANI

Job Expert Recrutement, c'est la nouvelle réalité du recrutement !



Nous cherchons à nous démarquer de nos concurrents par une approche plus qualitative que quantitative du marché de l'emploi et son positionnement.



Job Expert Recrutement assiste et intervient aujourd’hui auprès de nombreuses structures dans la perspective de remédier à la problématique que représente le recrutement dans les secteurs de la Grande Distribution, le Transport et Logistique, et l'Industrie.



Nous vous garantissons :

– Le respect des délais de recrutement.

– Des équipes entièrement dédiées à nos clients.

– Un suivi du dossier avec le client à chaque étape.



Pour obtenir des informations complémentaires, nos équipes seront ravies s'entretenir avec vous et cibler au plus proche vos besoin en recrutement.



Stephane Meziani, Directeur de Job Expert Recrutement.



Mes compétences :

Négociation commerciale & conseil

Transport

Logistique

Industrie

Relations clients

Grande distribution

Recrutement