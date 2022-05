Monsieur Térez : artiste PoP(ulaire)







L’enfance n’a jamais été une tare. La naïveté, son corollaire, est même une chance : elle est le lieu de tous les possibles. C’est bien ce qu’a compris l’artiste plasticien Régis Estérez, alias Monsieur Térez. Car si son art peut se réclamer de la naïveté, il n’est jamais puéril.



Autodidacte, Monsieur Térez produit des œuvres colorées et ludiques, souvent tactiles, collaboratives, parfois monumentales et trouvant place dans l’espace public. Monsieur Térez revendique un art populaire. Il dit : « Ma volonté est de produire des œuvres gaies et optimistes, sans pathos. Elles sont destinées à tous, à tous ceux qui ont gardé une âme d’enfant. Je crée des œuvres pour que les gens se les approprient. »



Les premières créations de Monsieur Térez s’inspirent du design et des arts appliqués. Il conçoit et fabrique alors des luminaires qui lui valent ses premiers succès d’estime. Très vite, cependant, c’est tout l’intérêt du processus même de fabrication qui inspire l’artiste. Monsieur Térez préfère l’atelier à la planche à dessins, la main à la pâte au tracé sur la feuille.



Aujourd’hui, Monsieur Térez réalise des pièces uniques. Le papier mâché fut son premier médium, depuis, il expérimente et développe sans cesse de nouvelles techniques, travaille également le bois, le métal, la résine, les plastiques, les matériaux de récupération. Le geste devient alors pensée critique et vient nourrir la réflexion abyssale qui travaille le monde moderne, celle qui concerne la surproduction et la pollution, l’exploitation de l’homme, son oppression.



Pour autant, Monsieur Térez ne cherche pas à donner des clés de compréhension. Pour lui, la seule chose qui compte est l’émotion qu’éprouve le public face à son travail. Et l’un des moyens de parvenir à ce sentiment fort est de créer une interaction entre l’œuvre et le spectateur-acteur, entre l’œuvre et le spectateur-auteur. Ainsi ces Hug sculptures que l’on peut physiquement enlacer de tout son corps, à l’opposé de l’injonction muséale : « Ne pas toucher ». Ou encore ces Grandes gueules et ce Bonhomme Têtard que chacun peut composer à sa guise, à l’aune de sa propre imagination et de la transcription de ses sentiments.

Qu’on ne s’y trompe pas non plus : c’est bien parce qu’il relève d’une conception et d’une construction rigoureuse que l’art populaire de Monsieur Térez ne tombe jamais dans le populisme.



S’il est un lieu où l’art populaire doit se trouver, c’est bien dans la rue. Monsieur Térez y descend régulièrement. Ses installations dans l’espace public sont la concrétisation de projets participatifs menés avec des habitants de quartier et des associations.



La rue ne s’oppose pas au musée. La récente exposition Happy’Art, dont Monsieur Térez a été le commissaire et l’un des artistes contributeurs, a montré un évident pouvoir d’attraction d’un public profane dans un lieu culturel institutionnel, en l’occurrence le musée des Beaux-arts de Pau, ou encore l’Orangerie du Sénat.



Pratiquant l’art populaire in vivo et in situ, revendiquant une évidente inspiration venue de l’univers de l’enfance, Monsieur Térez tisse aujourd’hui des liens forts et sincères entre la création contemporaine et le grand public, renouant avec la signification première du pop art.





