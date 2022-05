Montagne MIKAËL

Rhône-Alpin de souche, je rentre chez Unilog Lyon en Juillet 2000.

J'y fais mes 1ères armes sur un projet décisionnel important sur la région...suite logique d'un stage de fin d'études en région Parisienne, m'ayant permis de participer à la rédaction d'un Livre Blanc sur le décisionnel.



14 années passées Unilog / Logica, aujourd'hui désormais CGI

...des projets sur les différentes versions SAP BI, Business Objects, QlikView, Tableau Software...

...des clients sur les secteurs de l'Industrie, de la Pharma, de l'Energie

...une grande variété de missions (Conseil, Intégration de Système, Direction de Projet / Mission)



Je développe aujourd'hui l'activité Business Intelligence du groupe CGI pour la région France - Grand Est (Rhône-Alpes-Auvergne / PACA / Strasbourg).

J'ai en marge de cette activité principale, le suivi et le développement de carrières d'une équipe de plus de 50 collaborateurs.

Je participe aux décisions d'investissement et de développement de la structure CGI.



Ce que j'aime par dessus tout dans mon métier ?

L'approche "Conseil" qui m'invite à être à l'écoute de mes clients pour mieux les accompagner au quotidien.



...mais aussi le développement d'une offre, d'un pôle de compétitivité, et celui des hommes et des femmes avec lesquels nous construisons notre avenir.



Ce que sera demain?

Très certainement ce, pourquoi nous nous battons aujourd'hui...



Mes compétences :

Business Intelligence

QlickView

Gestion de projet

Prospection commerciale

SAP BW HANA

SAP Business Information Warehouse

Management

Marketing stratégique

Développement RH

Hadoop