Rachat de SYCA SYSTEMS

2008 3 personnes 800 000 € de CA

2013 8 personnes 2 600 000 € de CA

Activités, fourniture et pose de :

Fermetures industrielles et coupe feu

Equipements de quai

Mise à niveau, monte charge et PMR

Serrurerie de protection



Je suis à la recherche de commerciaux sur la région Parisienne et sud de la France



Mes compétences :

Fermetures industrielles