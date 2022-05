Montaine CHEVALIER

Lead Buyer dynamique avec plus de 5 ans d'expérience en négociation d'Hardware/ Software/ service IT, Logistique et MRO représentant un volume Achats annuel de plus de 70 Millions.

Diplomate avec d'excellentes capacités organisationnelles et de communications.



Compétences:

- Mise en place de Stratégie Achat

- Expertise en négociation de matériels/composantes, logiciels, services IT, MRO

- Gestion de contrats IT, Prestations Intellectuelles avec PI, Logistique, Maintenance

- Gestion d’appels d’offres RFI, RFP et RFQ

- Mise en place d’outils/process – Savings calculation, Contract management, plateforme E-Achat

- Évaluation et gestion de la performance fournisseurs – Supplier Assessment / questionnaires

- Orientée gestion de projets et besoin clients avec application de Méthodes Kaizen et Six Sigma



Exemples de fournisseurs pour négociation:

HARDWARE: EMC, Dell, Cisco, IBM, Oracle, HP

SOFTWARE: Atlassian, Symantec, Autodesk

SERVICES/TELCO: Rackspace, Amazon, Microsoft, Bell, Tata Communications



LOGISTIC

Fedex, Airnmar, Kuehne & Nagel, Schencker, Panalpina





Mes compétences :

Gestion fournisseurs

Négociation commerciale

Définition de process et outils (E)-Achat

Stratégie

Négociation de contrat