Montassar NAOUI

Tél : 06-88-19-99-36









Objet : Candidature spontanée





Madame, Monsieur,





Je suis actuellement à la recherche d’un poste dans le domaine commercial et du service.





Ayant fait des études de communication à l’université de Montréal et BTS d’action commerciale à Chartres, j’ai orienté ma carrière dans le domaine du service et du commercial. J’ai en effet travaillé comme commercial sédentaire chez GENERIX GROUP ( Editeur de logiciel ) de même qu’au sein du groupe Bell Canada comme Chargé de clientèle B to B ensuite à la Banque Royale Canada comme conseiller commercial marché Pme.





Depuis mon retour, j’ai travaillé au sein du groupe Crédit Agricole Groupe EUROFACTOR à l’international export back-office comme chargé de recouvrement,à Orange Business services marché Grands Comptes et en cours Nec Computers SAS. Au cours de ces missions, j’ai pu démontrer mon talent de négociateur, mon sens de l’écoute, ma culture du résultat, et de dépassement d’objectifs et mon orientation client aussi bien avec une clientèle nationale qu’internationale. Mon dynamisme et mon esprit d’équipe, mon investissement personnel et mon sens de l’adaptation m’ont en outre permis de progresser dans l’entreprise.





La perspective de rejoindre votre organisation me réjouis d’autant que j’ai conscience des défis relationnels auxquels vous êtes soumis et votre volonté incessante d’améliorer vos prestations afin d’être le plus proche possible de vos clients.



Je reste à votre entière disposition pour de plus amples renseignements, et vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma considération.