Montier SOPHIE

Après 10 ans passés dans une banque d'affaires, j'ai décidé de me reconvertir professionnellement et suis expert-comptable diplômée depuis Novembre 2013.



Au sein du cabinet ( 600 collaborateurs, 12 000 clients) dans lequel j'exerce, je me suis spécialisée dans les entreprises (sociétés commerciales principalement) liées à l'agro-alimentaire et encadre une équipe de 14 personnes.

En parallèle, mon cabinet m'a confié plusieurs missions de développement organisationnel pour l'ensemble des 600 collaborateurs.



Passionnée par cette profession, l'écoute et le conseil auprès des clients sont les moteurs de mon métier.



Maman de 2 garçons, j'apprécie la vie en plein air qui me permet de pratiquer l'équitation et la course à pied.