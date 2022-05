Montrigot GILLES

Dans le cadre de la fourniture de réseaux intelligents :

- Assurer l'analyse et la validation des offres

- Assurer le support auprès des gestionnaires de contrat

- Planifier et préparer les interventions sur site

- Ecrire et valider les méthodes d'intervention

- Fournir le support auprès des installateurs sur site



Mes compétences :

JavaScript

SQL

Gestion de projet

Java EE

Java

Développement Android

PHP

HTML 5

Linux

JQuery