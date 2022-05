Monzer KASSEM

J'ai fait une école de commerce à londres et depuis j'ai commencé ma carrière professionnelle comme commercial dans différentes entreprises à Londres. Je justifie d'une expérience de plus que 5 ans en marketing et services clients.



J'ai développé lors de ces années ma capacité à communiquer et à négocier, mon écoute du marché et des nouvelles tendances. Ainsi que j'ai fait preuve d'innovation et de création.



J'ai travaillé à plusieurs reprises avec des interlocuteurs et des clients de pays etranger, ce qui a renforce' ma flexibilie inter-culturelle. j'ai developpe' une grande capacite' d'adaptation



Actuellement, je recherche une nouvelle opportunité d'emploi comme international sales exécutive en France.



Je suis bilingue Anglais, Arabe et mon niveau de Français est intermédiaire.



Mes compétences :

Capital Markets

Forecasting

Customer Service