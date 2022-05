Mooghaud Angaman EHUI

Ivoirien et Père d'une charmante fille, je vis en couple. Dynamique avec un sens élevé de la responsabilité, entreprenant, créatif et courtois, je travaille avec beaucoup de professionnalisme et de rigueur. J'aime le travail bien fait. j'aime l'humour, le football et les causeries débats, je m'adapte plus que facilement aux gens et aux milieux.



Je suis le Manager-Général de SDL-Group (Social and Development Leaders). SDL-group, qui est un cabinet d'expertise sociale et de développement, regroupe des professionnels du travail social (Assistants sociaux, Educateurs spécialisés, Educateurs Préscolaires).

4 départements constituent aujourd'hui le groupe:



- SDL-Mooghaud Conseils où l'Assistant Social libéral (le 1er en Côte d'Ivoire installé à titre privé), reçoit, Ecoute, Conseille, Informe, oriente.... ses clients en situation de vulnérabilité, éprouvant des difficultés d'adaptation réciproque avec leur milieu social, rencontrant des difficultés familiales, etc.



- L'ONG: Une Note d'Espoir, Des Assistants sociaux au service des populations. L'ONG regroupe une centaine d'Assistants sociaux qui travaillent pour améliorer les conditions de vie des populations vulnérable en apportant assistance et appui technique pour le développement social et économique des populations.



- Le cabinet de Placement de personnel de Luxe. L'objectif de ce département est d'accompagner les travailleurs domestiques (Nounous, Fille de Ménage, Aide-Ménagère, Chauffeurs, Gérants, serveuses de maquis etc) à l'autonomisation. A travers la formation, il s'agit de leur donner les capacités pour leur permettre d'appréhender leur travail avec professionnalisme. L'objectif de créer un centre de formation professionnel pour le personnel domestique est notre motivation majeure.



- SDL Formation propose des formation en Planification stratégique, en Gestion axée sur les résultats de développement, en suivi et évaluatation de projets sociaux, en animation communautaire, en développement local, etc. au Association, ONG, Coopérative, mutuelle de développement etc. SDL-Formation apporte appui technique à tous ces groupes constitués.



Mes compétences :

Assistant social

Chargé de cours d'Entrepeunariat

Organisation et Management d'Associations

Coach et Formateur en Développement personnel

Spécialiste en développement social, local et rura

Accompagnement Psychologique et social

Gestion de projet

Etudie la gestion des Ressources Humaines

Etudie le Droit

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Internet

Audit