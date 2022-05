> > Mooh Design - La communication Web adaptée à votre image !



- Communication & Marketing

- Webdesign & Ergonomie

- Développement & Intégration

- Référencement

- Hébergement Web

- Print

- Formation Web



Nous créons votre site Internet selon vos besoins. Nous créons des chartes graphiques à la fois modernes et adaptées à la communication visuelle de votre entreprise, que nous pouvons ensuite décliner sur support papier. Grâce à des outils Web performants et simples d’utilisation, vous maîtrisez l’édition des contenus de votre site Web. L’optimisation des pages pour le référencement naturel vous donne une meilleure visibilité sur la Toile et vous amène plus de visites.



Nous sommes en mesure de décliner sur support papier votre identité visuelle (cartes de visite, flyers...).



Nous assurons depuis peu des formations aux langages courants du Web (HTML, CSS, Javascript). Cette prestation s'effectue après étude personnalisée de votre demande, afin de répondre précisément à vos attentes, selon votre niveau.



> > Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter : contact [at] mooh-design.com



Mes compétences :

Webdesign

Intégration

Développement Web

Communication