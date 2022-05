Moomen MARZOUKI

Diffraction des rayons X



* Analyse par diffraction des rayons X sur poudre en mode REFLEXION d’échantillons solides d’origine variée (phosphate, Ciment, rejets miniers, Produits pharmaceutiques, amiante, produits chimiques et produits de synthèse...).

* Prélèvement et échantillonnage dans le cas des échantillons dangereux (amiante)

* Traitement des diagrammes de diffraction et extraction des données.

* Etude quantitative par la méthode de Rietveld.

* Suivie régulier de l’appareillage, détection, localisation et dépannage des pannes



Microscopie électronique à balayage



* Imagerie et étude da la topographie géométrique et chimique.

* Analyse chimique locale des échantillons solides.

* Réalisation de la cartographie X.

* Observation de matrices biologiques et phénomènes physique (défaut de fabrication, hydratation, déshydratation, fusion, fissuration…).

* Application d’un programme d’étalonnage et développement des aspects de maintenance du microscope électronique à balayage.

* Assister les ingénieurs et technicien dans leurs projets de fin d’étude