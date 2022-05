Moomen MARZOUKI

La microscopie électronique à balayage est essentiellement une technique d’observation qu’utilise un faisceau d’électrons pour obtenir les informations sur la matière. L’image est obtenue par un balayage du faisceau d’électrons finement focalisé sur la surface de la matière. Celui étant synchronisé avec celui d’un écran cathodique sur lequel l’image va se former, selon une procédure identique à celui utilisée en télévision. Cette technique permet d’étudier la topographie géométrique et chimique des matériaux ainsi que leurs compositions chimiques élémentaires.

Le principe d’analyse est fondé sur l’exploitation des signaux émis par une zone ou un point particulier de l’échantillon soumis au bombardement d’un faisceau d’électrons monocinétique. Les interactions de ces électrons avec les atomes présents dans le petit volume bombardé entraîne l’émission d’électrons secondaires caractéristiques de l’état de surface du matériau, d’électrons rétrodiffusés et de rayons X caractéristiques des atomes formant le matériau





