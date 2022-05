Morad EL KARKRAOUI

Issu d'un parcours en Ressources Humaines et Qualité, ma vocation s'est affirmée au sein du service Insertion du Département de la Marne.



Ma motivation est de me rendre réellement utile. J'ai souhaité mettre mes compétences au service de la collectivité. La contribution à une reprise d'emploi, à l'intégration d'une formation ou d'un chantier d'insertion, ou encore à l'obtention d'aides financières soutenant le retour à l'activité constituent une grande satisfaction.



Au sein de l'équipe pluridisciplinaire du service Insertion du Département de la Marne, nous élaborons le programme départemental d'insertion et nous mettons en oeuvre ce programme sur le terrain.



Mes compétences :

Connaissance des dispositifs d'insertion

Techniques de recrutement

Administration RH

Psychologie du travail

Diagnostic social

Travail en équipe pluridisciplinaire

Gestion de la Qualité : processus, procédures, mod

Entretien d'orientation

Techniques de recherche d'emploi