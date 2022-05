Morad EL MARZGIOUI

Actuellement exclusivement dédié aux déploiement ERP de bout en bout :

* Gestion de la relation client(CRM).

* Ressources Humaines(RH).

* Gestion Achats, Ventes, Stock.

* Gestion de Projet.

* Gestion Production, MRP.

* Comptabilité Générale, Comptabilité Analytique, Gestion des Immobilisations.

* Point de Vente.



★ Compétences Fonctionnelles

Recueil des besoins, Modélisation des processus métier, Élaboration des Spécifications Fonctionnelles et Techniques, Paramétrage, Réalisation, Formation des utilisateurs, Recette, Mise en production, Support, Élaboration des manuels utilisateurs.



★ Compétences Techniques

Installation et administration ERP, Développement des nouveau modules et Adaptation des modules existants.



Curieux, dynamique et passionné par les nouvelles technologies, je cherche toujours à collaborer et à réaliser des objectifs ambitieux.



Mes compétences :

JAVA

Cognos

.NET

Openerp

J2EE

PHP MySQ

Php

PostgreSQL

Système d'information

Python

Linux

Oracle

Consultant

Talend Open Studio

Business intelligence

Suite Décisionnelle Pentaho

Odoo