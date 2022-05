Wafaa BADR EL KADMIRI

Forte de formation en Logistique, achat et échanges internationaux à L’ESC Toulouse. J'ai effectué plusieurs stages et projets dans différents secteurs (Plasturgie, agroalimentaire, automobile, Conseil et audit...) et domaines (Logistique, Marketing, Finance...) que je pourrais communiquer et détailler sur mon CV et/ou lors d'un entretien.



Ainsi, je cherche à développer mes compétences, dans ce domaine et mettre en pratique mes diverses connaissances techniques et théoriques. Je suis particulièrement motivé pour poursuivre dans une activité orientée et développée. J'ai acquis une grande rigueur, un bon esprit d'équipe et un sens certain des responsabilités.





Mes compétences :

Gestion de stock

Planification de projet

Lean management

Analyse des besoins

Chaine logistique

Approvisionnement

Distribution

Achats

Leeadership