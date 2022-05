Morad GHENAIEM

Bonjour,



Ma carrière professionnelle a débutée en 1991 en entrant chez IBM France. J ai évolué dans cette grande entreprise en changeant de poste assez régulièrement pour finir en tant que responsable des procédés de gravure dans les Semi-conducteurs.

J ai ensuite eu l'opportunité de rejoindre une des SSII leader du marché : STERIA, où j y ai passé 7 années très enrichissantes.

C'est dans cette entreprise que j ai acquis mes compétences en Infogérance en débutant en tant que technicien de Support pour finalement manager une équipe Service Desk.

En 2008, j ai rejoint la filiale Neocles, d'ORANGE BUSINEES SERVICES en tant que Responsable du Pôle Service Desk. Je suis désormais Responsable Service Client dans cette même entreprise depuis maintenant 3 ans. Je suis l' interlocuteur privilégié d une vingtaine de clients pour lesquels mes rôles sont en autres d être :

- Le garant des SLA et de leur satisfaction

- Etre force de propositions et Conseils IT



Mes compétences :

Management d'équipe

Service delivery manager

ITIL

Service Client

Service Desk

ITSM

EASYVISTA

Gestion de projet

