Morad JINIOR

Mettre ma compétence a disposition d’une administration ou d’un commerce, évolué dans l’entreprise

Un agent de protection rapprochée du succès avec une expérience de travail sur des missions de haut niveau. Une personne déterminée et très organisée, avec une forte éthique du travail, et sa capacité à prendre des responsabilités et de travailler dans des situations sous pression. Les clients internes et externes sont impressionnés par ma façon professionnelle et une attitude raisonnable.



Mes compétences :

 Maîtriser des systèmes d’informatique /bon utili

 Capable de travail jour et nuit/je suis prêt de

Installation des logiciels

 Accueil/ Observation/ Contrôle/ réception/interv

Utilisation de moyen et systèmes de surveillance