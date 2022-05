Morad LYAMEN

Diplômé d'un master en Informatique spécialité ‘Ingénierie Logicielle pour l’Internet’. Je suis à la recherche d'un poste d'ingénieur études et développement.



Au cours de mes expériences professionnelles j'ai eu l'occasion de remplir différentes missions qui m'ont permises d'acquérir des connaissances en matière de langages de programmation, d’architecture des systèmes d’information et de gestion de projet. Tous ces atouts me permettront de m’adapter facilement à la mise en place de solutions informatiques.



Mes compétences :

Java JEE

UML

XML

IBM Sterling B2B Integrator

Services web

Tibco

PHP