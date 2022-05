Bonjour,

Depuis 2006, date de mon recrutement chez Genzyme, j’ai occupé différentes fonctions au sein du département informatique.

L’évolution de mes fonctions constitue une reconnaissance de mon implication dans les projets et confirme ma motivation.



Mes compétences et mon expérience dans plus d'une quarantaine de système industriels différents me permettent de répondre aux exigences SI/SA (tant techniques que réglementaire) sur l'ensembles des techniques de laboratoire pharmaceutique.



Coordinateur et acteur des différentes composantes des flux Qualité liés aux SI/SA de laboratoire, j’ai notamment conduis la mise en place de système SI/SA en mode projet et coordonné les activités permettant l’obtention de livrables dans les temps impartis et selon les normes règlementaires (GxP).



Impliqué dans les processus AQ SI/SA, j’ai également eu la responsabilité d’assurer les qualifications d’un nombre important de SI au sein des laboratoires et mis en place une politique de risque commune s’inscrivant dans la politique d’amélioration continue. Mon statut d’expert référent des SI de laboratoire m’a permis, entre autre, d’être activement impliqué dans les processus qualité des DDM, DMIA et CAPA.



On peut rajouter que mes connaissances en statistique sont un atout pour la mise en place et la gestion des tableaux de bord de suivi d’activité.



Père de 2 enfants je sais ce que le mot reponsabilité signifie.



Ces quelques mots mettant en avant mon expérience sont plus accès Qualité que technique car j'aspire à évoluer dans ce domaine. Les projets transverses à une société pharma, chapotés par les GxP, doivent en mon sens être chargés par une personne ayant aquis les connaissances du terrain.



p.s Avril 2015 : nouveau poste (recouvrant aussi l'ancien): Administrateur Info indus (ajout des compétences HMI/SCADA, Historian, RTIP et MES Werum)



Au plaisir de vous lire,

Morad Mehadjri

Laboratory IT Systems Administrator puis Admin Info Indus

06.82.64.45.83



Mes compétences :

Active Directory

GxP

Qualification applications laboratoire

PHP MySQL vba