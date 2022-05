Morad MZIOUT

Ingénieur d'Etat en Génie Informatique de formation et Consulting Manager au sein d'un Big Four, j'ai cumulé une expérience réussie de 9 Ans dont plus de 6 passés dans le conseil opérationnel et stratégique.



Domaines de compétences :

• Systèmes d’Information : Elaboration d’un Schéma Directeur des SI - Audit informatique - Etude d’impact d’évolution - Mise en place des bonnes pratiques de la gouvernance de la DSI - Assistance à la Maitrise d’Ouvrage (AMOA) - Assistance aux choix de nouvelles solutions informatiques - Etude et mise en place de progiciels - Mise en place d’un Plan de Secours Informatique (PSI) - Certifié ITIL V3 & COBIT V4.

• Organisation / Amélioration des performances : Modélisation et reconfiguration des processus (BPR) - Formalisation d’un manuel de procédures - Définition et mise en place de KPI - Refonte de l’organisation (organigramme, fiches de poste) et du système de gouvernance (relations entités, pilotage de l’activité) - Mise en place d’un Plan de Continuité d’Activité (PCA) - Elaboration d’une cartographie des risques.

• Stratégie Opérationnelle : Assistance à la mise en place d’une dynamique managériale dans le cadre d’une vision stratégique.

• Pilotage des projets / Accompagnement sur les programmes : Mise en place d’un framework de gestion des projets - Structuration des projets (chantiers, responsables, jalons) - Coordination des équipes et suivi des actions - Contrôle des risques et remontée des alertes - Mise en place des tableaux de bord stratégiques et opérationnels - Conduite de changement - Préparation des supports des instances de pilotage - Certifié PMP.



Langues :

• Français : Niveau Maitrise - DALF Supérieur.

• Anglais : Niv. Supérieur - TOEFL PBT 570/677.

• Espagnol : Niveau Avancé - DELE Intermédiaire-Avancé.



Mes compétences :

Stratégie Opérationnelle

Organisation

Gestion des risques

Systèmes d'Information

Pilotage des projets