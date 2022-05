Morade OUMELLIL

Pas facile de parler de soi mais 3 devises principales :

- Etre serieux sans se prendre au serieux !

- Le respect et l'ecoute attentive d'autrui !

- Associer la communication et la technique pour gagner en équipe !



COMPETENCES TECHNIQUES/FONCTIONNELLES



Production



- Spécifications techniques des appels d’offres.

- Installation des capteurs optiques/analogiques (sensorex, telemac).

- Suivi d’exploitation (contrôle, maintenance à distance, audit).

- Support clientèle.



Management



- Conduite de projet : expertise, ressources, budget, planning.

- Formation et transfert de compétence du système OSMOS (station monitoring, capteurs optiques).

- Gestion sous-traitance et fournisseurs.



Informatique



- Système Linux, Windows.

- Progiciels de système de sécurité Osview, Autocad.

- Langage C, DOS.



Mes compétences :

Génie civil

Maintenance