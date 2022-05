Moran BOURLET

Jeune diplômé de l'ESC Rennes et spécialisé en entrepreneuriat et management de l'innovation, je suis actuellement à l'écoute d'opportunités.



Baigné dans l'informatique depuis mon enfance, j'ai fais le choix de suivre un cursus business pour développer un autre panel de compétences, tout en poursuivant mon apprentissage de l'informatique en autodidacte.



Je suis donc aujourd'hui développeur web full-stack, à l'aise avec les nouvelles technologies, les sytèmes unix et la ligne de commande. Pour autant, les business plans ne me font pas peur, et le client non plus. J'ai à mon actif plusieurs projets de petite ou grande envergure que j'ai mené en parallèle de mon apprentissage et de ma scolarité, allant du petit site vitrine, à l'application mobile & son API, en passant par des modules Thunderbird, Chrome ou PrestaShop.



Mon profil vous intéresse ? Alors n'hésitez pas à me contacter !



Mes compétences :

Gestion de projet

Création de site web

JavaScript

HTML

Wordpress

PHP

CSS

Microsoft Office

Python Programming

MySQL

Cascading Style Sheets

Adobe

GNU/Linux

Travail en équipe