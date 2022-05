Moran THOMAS

Chef de rayon sérieux et ambitieux, j'ai le goût du challenge et du développement commercial.

Mon parcours professionnel dans la grande distribution et mon expérience en tant que chef de rayon m'ont conduit à évoluer dans ce milieu.

Je m'oriente aujourd'hui sur un poste de chef de secteur/Commercial GMS.



Mes compétences :

Négociation

Management

Gestion des stocks

Grande distribution

Développement commercial

Gestion commerciale

Organisation du travail

Sens du contact

Rigueur