Océane MARQUER

Ingénieur agri-agro de formation, je me suis rapidement passionnée pour le commerce et le marketing alimentaire. Le travail de terrain, très formateur, ma permis dacquérir des compétences clés dans ce domaine. Aujourdhui, jaspire à mettre cette expérience au service de ma nouvelle fonction marketing.



Le Groupe Panzani est un groupe à taille humaine, porteur depuis plus de 70 ans, dexigence en termes de qualité, de sécurité et de responsabilité sociétale tant pour ses consommateurs que pour ses collaborateurs.

Société du groupe Ebro, avec un CA de près de 900 Millions dEuros, Panzani est présent dans plus de 60 pays et fabrique majoritairement en France où il compte une dizaine dusines.



Notre ambition :

- Poursuivre notre croissance par une stratégie de transformation illustrée tant dans les investissements industriels engagés que dans la digitalisation du Groupe ;

- Accroître les compétences et lengagement de nos collaborateurs en continuant à promouvoir la responsabilisation, lautonomie, le développement des compétences et la mixité, sur fonds dune politique de qualité de vie au travail soutenue ;

- Devenir licône mondiale des pâtes et de leur cuisine et réenchanter notre marque.



Plus d'informations ? : Visitez notre site : www.groupe-panzani.fr