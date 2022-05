Morand DOMINIQUE

Dominique MORAND

4, rue des Cordeliers

94440 Marolles en Brie

 01 45 99 42 03

 06 15 43 22 51

44 ans



RESPONSABLE COMPTES CLES



DOMAINE DE COMPETENCES



Exploitation



- Recrutement des conducteurs

- Suivi administratif des conducteurs : Permis, visite médicale, formation, heures, congés, paie

- Mise en place des dossiers chez les clients : procédures d’exploitations, relations commerciales avec les donneurs d’ordres, mise en adéquation des besoins et des moyens, analyse de rentabilité des trafics

- Etablissement et contrôle de la facturation et suivi de la sous-traitance

- Suivi du matériel : visites des mines, contrôles sanitaires (Véhicules frigorifiques), remplacement des véhicules (relais), vente de matériels

- Elaboration des procédures qualité : Norme ISO 9002

- Assurances : suivi des constats d’accidents et des litiges marchandises, relations avec les compagnies d’assurances jusqu’à la liquidation des dossiers



Commercial



- Gestion du portefeuille clientèle (12 500 KE)

- Développement du CA (6 000 KE de clients nouveaux pour BMF)

- Relation permanente avec l’exploitation et les clients pour le bon déroulement des dossiers

- Interface entre la production et le commerce pour la validation des projets et le suivi des dossiers

- Etude technique sur des dossiers (500 KE à 15 000 KF, process et budget)

- Elaboration de cotations : locations de véhicules, transports publics nationaux et internationaux

- Interlocuteur technique pour les appels d’offres auprès des patrons de divisions et des directeurs commerciaux



PARCOURS PROFESSIONNEL

2000 à ce jour - Responsable grands comptes Grande Distribution rattaché à la holding

(Carrefour Leclerc Intermarché Castorama Leroy merlin MR Bricolage)

1996 à 2000 - Responsable Commercial

Société Bourgey Montreuil Francilienne



1994 à 1995 - Directeur d’Exploitation

Société Bourgey Montreuil Francilienne

94 Vitry sur Seine



1989 à 1993 - Directeur d’Exploitation

Société Petitbon

77 Chelles et Mitry Mory



1987 à 1989 - Chef de secteur camionnage

Société Sopadi



1986 à 1987 - Adjoint Chef de secteur

Société Sopadi

91 Athis Mons



FORMATION



1985 et 1986 - E.D.T.R. (Ecole de préparation à la direction des transports routiers)

Niveau Bac + 4

- Attestation Capacité de Transports de Marchandises

- Attestation Commissionnaire de Transports

1980 - Baccalauréat B Sciences Economiques et Sociales



Mes compétences :

COMMERCE

Etude technique

Technique

Transport