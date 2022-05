Morane LANNUZEL

Diplômée du DUT Techniques de Commercialisation de l'IUT de Quimper. Après un an passé en Angleterre, je viens d'obtenir la licence BUSINESS ENTREPRISE 3rd de l'université de Cornwall à Camborne (dans le sud de l’Angleterre). Ayant obtenu un niveau plus que satisfaisant en Anglais et de nombreuses connaissances en commerce (HR, marketing, responsible enterprise, enterprise portfolio...), j'ai intégré en septembre 2015 le Programme Grande Ecole SKEMA Business School sur le campus de Lille.



Je suis donc à la recherche d'un stage de deux mois minimum entre mai et août 2016.



Mes compétences :

Sphinx

Wordpress

Blogging

Réseaux sociaux