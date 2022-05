Morard-Lacroix GILLES

Aatlantide, des savoir-faire

Évoluant dans le monde de l'informatique médicale depuis 1994, Aatlantide s'est investie, au début des années 2000, dans les nouvelles technologies et les services en ligne dans le monde de la santé. La société a créé le tout premier service en ligne de conception et de gestion de feuilles de soins électroniques : ACTEURfse.net, agréé SESAM-Vitale 1.40 dès 2004, pour l'ensemble des professions médicales et paramédicales.



Partenaire incontournable des centres de santé

Les structures de soins gérées par les collectivités locales ont rapidement reconnu cette avancée dans le domaine de la gestion médicale en ligne. Depuis 2005, Aatlantide remporte les appels d'offre d'équipement des centres de santé de plus de 60 départements français (pour leurs centres de Protection Maternelle et Infantile - PMI), de près de 70 municipalités (pour les Centres Municipaux de Santé - CMS). Depuis 2009, les Établissements Français du Sang (EFS) nous ont attribué l'appel d'offre d'équipement de leurs centres de santé et de leurs laboratoires pour l'ensemble du territoire français.



Au-delà, ce sont de nombreux centres de Santé associatifs, mutualistes, privés, universitaires... des centres de Lutte anti-tuberculose, des Maisons médicales de garde (MMG), des laboratoires... qui utilisent d'ores et déjà nos services ‘Acteurfse’ – gestion administrative et ‘Acteurdm’ – gestion du dossier médical patient.



Un service reconnu à destination des libéraux

Depuis, Aatlantide devient un partenaire incontournable des établissements de soins et des centres de santé. Il est d’ailleurs le premier service SESAM-Vitale agréé pour la gestion mutli-site. Cette expérience bénéficie aux libéraux qui utilisent les services de la gamme acteur.fr.



En 2010, Aatlantide poursuit son évolution et propose deux gammes de services en ligne de gestion de cabinet médical distincts : Acteur.fr à destination des professionnels de santé libéraux et Acteurcs.fr à destination des centres de santé.

La même année, le travail d’Aatlantide est reconnu par l’agrément hébergeur de données de santé à caractère personnel (HDSCP).



En 2013 la diversification du dossier médical en ligne se poursuit avec une nouvelle offre à destination des dentistes, en centre ou en libéral. Fort de sa progression Aatlantide offre le seul service en ligne de dossier patient regroupant aujourd'hui plus de 8500 utilisateurs quotidien



