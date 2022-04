Alexandre HADADE

Je rassemble, avec mes fonctions de direction de l'Association Savoirs Emancipation Vie Etudiante, nouvelle gestionnaire de l'Espace Vie Etudiante, un parcours professionnel qui met l'individu au coeur d'un processus permettant le passage de l'intention vers l'action.



Je travaille avec l'équipe pédagogique du Master Diffusion de la Culture de l'Université Stendhal à l'initiation aux écritures radiophoniques et aux fondamentaux du journalisme.

Depuis deux ans je participe à la couverture radiophonique du Printemps des Poètes, projet culturel porté par les étudiants de M1.



Après une phase de travaux de 9 mois,je travaille ce jour à la stratégie de développement de l'activité culturelle et associative du projet politique de S.E.V.E et de son activité commerciale dans la gestion d'un café.



Je participe à la valorisation, la stimulation et la diffusion de nouvelles pratiques individuelles, sociales, culturelles et entrepreneuriales.



Mes parcours professionnels s’inscrivent dans la rencontre et la transmission d’idées innovantes puisant leur énergie dans le développement de soi.



Mon positionnement sur plusieurs secteurs économiques m'assure d'une compréhension originale et singulière des environnements complexes dans lesquels j'accompagne mes collaborateurs et mes partenaires pour les aider dans la définition et le façonnement de projets transversaux.



Complémentaire parce que multiculturelle, mon expertise jalonne les étapes de la conception, de la production, de l'accompagnement, de la communication, de la diffusion et du contrôle de projets. L’expérimentation et la recherche de sens sous-tendent ma volonté de sensibiliser et de rassembler un large public.



Voici mon portefeuille de compétences :



Gestion de la complexité, anticipation



- conciliation, négociation, anticipation

- coach des personnalités

- conception, identification, et agencement des clefs et des ressources nécessaires à la réalisation d'un projet politique



Réalisations majeures :



2012-2013

Lancement d'une délégation de service public dans un ERP de 1000 m2 en travaux avec accueil de plus de 200 événementiels

Génération d'un chiffre d'affaire de 100 000 euros



2011-2012

Dans un contexte de crise de gouvernance interne et externe associé à la fin d'une délégation de service public, mise en oeuvre d'une stratégie de valorisation des ressources humaines, de continuité du service public et du contrôle des coûts de fonctionnement.



Pilotage opérationnel

- Diagnostic, conception d’outils d’aide à la prise de décision : Organisation, RH, Finance, Prévention et Sécurité

- Diagnostic et travail sur les process : Chaîne de Valeur et Document Unique

- Implémentation des décisions du Bureau et de son CA

- Coordination, délégation, contrôle et évaluation des actions induites

- Représentation et développement de réseaux de partenaires

- Responsable d'un Espace Café



Management d'équipes = méthode participative

- Responsable RH : acquisition, stimulation, évolution, GEPC

- Coach des personnalités

- Coordination d’équipes (17 salariés en moyenne)

- Conception de documents de formation interne (process - sécurité)

- Conception de tutoriels



Gestion de ressources :

* Ressources financières

- Montage de dossiers financiers (500 000 €/an)

- Responsable administratif et financier

- Recherche de bailleurs de fonds

- Mise en place et suivi de plans publicitaires

- Aide à la définition de plans d'investissement



* Ressources techniques

- Suivi des besoins en matériel son et informatique

- Sélection de prestataires, fournisseurs

- Gestion des stocks



Traitement de l’information

- Journalisme radio et presse écrite (généraliste et culturel)

- Rapporteur de colloques (synthèse)

- Rédaction de documents d’études (groupes de réflexion)

- Intervenant professionnel M2 Master diffusion culture Grenoble 3



Communication

- Organisation des dossiers et communiqués de presse

- Analyse et traduction des besoins du client

- Réalisation des supports écrits (réseaux sociaux,

site web, newsletters) et audio de communication

- Suivi de production de projets radio et cinéma



Mes compétences :

Prévention

Mediation

Ecriture en journalisme

Accompagnement Business plan d'un disquaire

Gestion de conflit

Conduite d'un projet au sein d'un ERP culturel

Manager d'equipe