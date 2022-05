M MOREAU Michel

Rue du Moulin a Vent

53270

Meslay du Maine

Tel: 06 87 11 40 36

mail: Michel.Moreau53@wanadoo.fr



Madame,Monsieur,



Mon parcours atypique proféssionnel, resulte d'un volonté farouche et ambitieuse.

Fort de douze années d'experiences dans l'enseigne SUPER U.

Je suis actuellement responsable d'une équipe commerciale.

Guider des hommes et des femmes pourtant tous différentsdans une même direction est un défi qui me motive tous particulèrement.

D'autre part je possède un exéllent niveau de maîtrise des différents outils nécessaires à la pratique de cette activité.



1)Compétences de gestions

-Définir et piloter des plans d'actions.

-Dégager de la marge commerciale, réaliser du chiffre d'affaires.

-Elaborer et garantir des objectifs commerciaux et gestions de point de vente.



2)Compétences commerciales

-Acheter, négocier, animer la surface de vente.

-Respecter et fair respecter la législation commerciale.



3)Compétences managériables

-Encadrer, gérer une équipe de chefs de rayons et d'employés.

-Transmettre la formation technique et commerciale aux personnels.

-Assurer la cohérence d'une équipe.



Mes compétences :

Faculté d'adaptation

Grande faculté d'adaptation

Implication

Initiative

Sens de l'initiative