Morel CÉDRIC

J'ai plusieurs activités totalement différentes.



Je suis apporteur d'affaires dans le cadre de l'immobilier haut de gamme et où très spécialisé notamment en montagne (chalets ou hôtels). J'exerce également cette activité dans le domaine du bâtiment où je peux faciliter la mise en relation de personnes ayant des besoins avec des entreprises pouvant y répondre.



Je suis également actionnaire d'une entreprise de maîtrise d'oeuvre qui est spécialisée dans la gestion de travaux en station et en montagne avec toutes les contraintes que celà impliquent. Cette société a a son actif plusieurs réalisations relativement techniques et nous ne comptons aujourd'hui que des clients parfaitement satisfait.

Dans ce cadre, nous sommes en train de développer une activité de contractant général destiné plus aux particuliers pour la réalisation de belles rénovations, y compris en plaine.



Je suis également propriétaire d'un élevage de chevaux de Pure Race Espagnole, élevage dont je m'occupe essentiellement le weekend. L'élevage compte une dizaine de poulinières il est spécialisé dans la sélection et la production de chevaux pour le dressage classique et d'ailleurs plusieurs de nos produits ont eu d'excellents résultats dans ce domaine.



Je suis facilement joignable sur mon GSM ou par mail.



Mes compétences :

Bâtiment

Espagnol