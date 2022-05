Morel EVELYNE

Directrice communication de Drôme Aménagement Habitat. Je supervise la Direction communication de l'organisme.



Mes compétences :

- management d'équipe.

- stratégie : élaboration et gestion budgétaire, élaboration et suivi de plan de communication, plan médias, positionnement de marque.

- animation groupes de travail : attentes clients (locataires) et nouveaux services associés, actions de fidélisation, supervision groupes de travail salariés (Transversalité, QVT, Domotique, Développement durable, Nouveaux services).

- marketing : gestion enquête satisfaction et de notoriété, enquête qualité prestataires de service, campagne recrutement de donneurs de sang, opérations de fidélisation et de street marketing, promotion commerciale (location/vente), rédaction d'argumentaires commerciaux. Rédaction cahier des charges études marketing.

- communication interne : évolution portail intranet, organisation de séminaires cadres, team-building.

- communication externe : création site internet (rédaction cahier des charges, mise à jour...), inaugurations, animations quartiers (renouvellement urbain, actions sensibilisation...), relations presse, relations publiques.

- partenariat : convention avec les clubs services (Rotary Club, Lion's Club...), partenariat avec structures locales (CCAS, associations, ADEME...).

- institutionnelle : bilan d'activité mensuel, rapport d'activité, rédaction de discours et d'éditoriaux, fonction porte-parole.

- communication de crise : cellule de crise, brief président d'organisme ou membres du CODIR sur les éléments de langage.



- Bonne connaissance de la sphère public et du logement social (public et privé) et de leurs enjeux.

- 6 années d'expérience comme journaliste/pigiste.



Mes compétences :

Communication interne externe

Marketing

Communication institutionnelle

Logement social

Secteur public

Immobilier

Management