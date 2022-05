Morel JEAN-PHILIPPE

Le monde du travail en ligne de mire, je suis un jeune très motivé avec une vraie envie de partager mes connaissances et surtout d'apprendre. Le management au sens large et le travail ainsi que l'animation d'équipe représentent pour moi des priorités de ma vie professionnelle. Aujourd'hui en poste à responsabilités, je souhaite me perfectionner d'avantage et allier travail et plaisir peut-être au sein de votre société...



Mes compétences :

Électrotechnique

Automates programmables

Méthode SMED

Maintenance

Analyse technique

Gestion de maintenance

Gestion de projet technique

Gestion de la production

Lean management

Management

Gestion de projet