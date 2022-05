Moréna BOUCHER

Après 9ans d’expérience j’ai créé en 2010 l’agence Pink Blue Folies spécialisée dans les objets publicitaires et cadeaux d'affaires.



Agence de communication par l’objet, notre équipe propose à toutes entreprises de renforcer son impact et son efficacité dans le temps dans leurs communications grâce à l’objet publicitaire et le cadeau d’affaire. Les objets classiques ou sur mesure, sont personnalisés selon votre charte graphique pour véhiculé votre identité, votre message! Bien entendu nous réalisons du textiles logotés (t-shirt, blouson, pantalon, sweat, veste...) pour donner une image professionnelle à vos clients et prospects! Les clients de Pink Blue Folies sont des petites et grandes entreprises, collectivités et associations. Communiquez nous votre brief et une sélection vous sera adressé pour gagner du temps dans vos projets!

PINK BLUE FOLIES la mine d'or des objets publicitaires



www.pinkbluefolies.fr





Mes compétences :

Management