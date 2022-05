Morera ANNA

"Arrivée à la deuxième partie de ma carrière, je souhaite m'implanter durablement dans une entreprise lyonnaise sur une première fonction commerciale et administration. Après 8 années d'expérience professionnelle en Espagne dans les secteurs du textile puis de l'événementiel, j'ai accompagné la carrière internationale de mon mari, d'abord au Royaume -Uni puis plus récemment en Argentine. Menant de front vie familiale et développement commercial d'entreprises espagnoles et françaises durant ces 8 dernières années, je maîtrise 3 langues et fait preuve d'une capacité d'adaptation dans différents environnements internationaux et pluridisciplinaires. "