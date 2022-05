Architecte d'infrastructures informatiques, chef de projet expérimenté.



Spécialités

Encadrement d’équipes techniques

Gestion et pilotage de projets

Pilotage de maîtrise d’œuvre

Appels d’offres (besoins, cahier des charges, dépouillement, choix) et marchés publics

Architecture d’infrastructures (réseaux, sécurité, stockages, systèmes)

Expertise et support



Mes compétences :

Gestion de projet

Informatique