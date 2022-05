Philippe DUBY

Actuellement

• Directeur Qualité Opérationnelle et Développement Business chez TeamWork System Infrastructure.



• Président de l'association REZOPOLE, qui est le pôle d'expertise sur les infrastructures numériques (Internet, réseau fibres optiques, Datacenter, Cloud) pour la région Rhône-Alpes et le Grand Lyon. Rezopole gère en particulier Lyonix, la plateforme d'échange (GIX) et d'accès Internet (NAP) de Lyon.



Mes compétences :

Cloud computing

Virtualisation

ITIL

Infogérance

Internet

Veille technologique

Télécoms

Système d'information

Infrastructure de monitoring

Sécurité des systèmes d'information

Sens du service

Monitoring