Philippe DUBY

Présent depuis 30 ans dans la plasturgie,j'ai travaillé dans 2 entreprises connues de ce marché,

- Plastic Omnium à la Verpillère pendant 10 ans,

- Rexam Simandre pendant 20 ans,

et j'ai créé ma propre entreprise de consil et expertise en plasturgie depuis fin 2010.



Les secteurs d'activité dans lesquels j'ai travaillé sont:

- L'électroménager, le médical et l'automobile chez Plastic Omnium.

- La Cosmétique de luxe chez REXAM Simandre.



Mon parcours m'a permis de passer par différentes fonctions managériales:

- Responsable fabrication secteur médical chez PO

(20 presses, 6 techniciens, 15 opérateurs en 3*8)

- Responsable mise au point moules chez Rexam

(de 5 à 8 Techniciens avec mise au point de 60 à 110 moules par an et 50 à 100 nouvelles teintes par an)

- Responsable Production et Mise au point moule chez Rexam

( 7 techniciens, et 80 personnes leaders, régleurs, opérateurs, 25 presses à injecter dont les process pièces épaisses)

- Responsable Innovation injection chez Rexam

( 2 personnes )

Pendant tout ce parcours, j'ai toujours participé ou mise en place les innovations de process, de matières, de moule et des presses pour faire évoluer la réponse de l'entreprise à l'évolution des marchés.



Etant en contact avec de nombreux acteurs de la filère Plastique, fournisseurs de matières, de presses, de moule et de matériels périphériques, ainsi que certains pole comme le PEP, l'ISPA d'Alençon, l'Insa de Rouen à travers des recherches sur des sujets innovants, ceci me permets de maîtriser la mise en oeuvre de solutions dans des projets de développement de produits, de process, de production etc.



Dans le cadre de mes responsabilités, j'ai préparé et réalisé une grande partie des investissements en termes d'achat de presses et de leurs périphériques.



Parmi les sujets d'innovations, j'ai beacoup travaillé sur l'amélioration des temps de cycle pour les pièces épaisses et surmoulées, en utilisant des process améliorant l'échange de calorie,et en travaillant conjointement sur des logiciels de simulation de type Moldflow 3D.



Mes compétences :

Plasturgie

Développement produit

Gestion de la production

Gestion du personnel