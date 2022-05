Moret FRANÇOIS

Mon expérience de responsable en maintenance aéronautique au sein de l’Armée de l’air m’a permis de développer de solides compétences dans ce domaine que j’aimerais à présent mettre au service d’une entreprise du secteur civil. Mon parcours militaire varié en tant que responsable technique m’a permis, au travers de mes différentes affectations, d’être confronté et de faire face à de nombreuses situations complexes se rapportant aux domaines techniques aéronautique et logistique.

En qualité de manager j’ai également été amené à gérer et diriger les différentes équipes de mécaniciens placées sous ma responsabilité en intégrant les contraintes et impératifs, opérationnels, techniques, ainsi que ceux liés aux ressources humaines. Les postes qui m’ont été confiés, demandant rigueur et clairvoyance, m’ont permis de développer de réelles capacités de management et d’analyse en vue d’atteindre les objectifs fixés avec succès.

J'ai été responsable du soutien technique et logistique ainsi que du suivi du budget technique de la base aérienne de Fort de France durant deux années et des moyens plateforme.

Ensuite, j'ai occupé le poste de responsable du suivi de contrat de maintenance de la flotte C 130 Hercules de l'Armée de l'Air dont la société Portugaise OGMA avait la charge. De ce fait, les relations clients-prestataires ne me posent aucune difficulté et font partie de mon expérience.

Mes compétences techniques solides, associées à des capacités managériales reconnues me permettront de contribuer pleinement à atteindre les objectifs d'une entreprise.

Enfin en qualité de responsable des service technique aéronautique plateforme de la base aérienne d'Orléans Bricy durant quatre années j'ai connaissance des mécanismes et processus permettant d'optimiser le fonctionnement d'une entité.





Mes compétences :

Qualifications navigabilité FRA 145/147/M

Certification ingénieur maintenance aéronautique

Stage Management Manager formation