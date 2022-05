Morfea LAURENCE

Mes compétences :



* Marketing & Communication :

- Définir une stratégie marketing et/ou de communication à court, moyen et long terme.

- Assurer la mise en œuvre opérationnelle étape par étape : rétro-planning, brief création, choix des outils et des supports, suivi de conception et de réalisation, etc.

- Concevoir tous types de supports de communication.

- Suivre avec un regard analytique l‘actualité du secteur et ses innovations.



* Gestion de projet :

- Superviser la bonne marche opérationnelle d’un projet.

- Sélectionner et coordonner les différents intervenants.

- Organiser des réunions de travail.

- Réaliser des reportings écrits et oraux, supports à l’appui.

- Respecter les plannings et les budgets alloués.

- Assurer les relations clients.



Mes compétences :

