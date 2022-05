Morgan AKNIN

Prestataire en maintenance industrielle dans les secteurs de la métallurgie , du pharmaceutique ( zone stérile + conditionnement ) et automobile.

Intervention avec des services méthodes pour la création, la modification et la réalisation de gammes de préventifs sur des équipements de production.

Montage de machines neuves ou de sous ensembles chez des fabricants de machines.

Renfort d'équipes sur des chantiers.

Remise en conformité des équipements suite aux rapports de l'apave ou véritas.



Mes compétences :

Maintenance

Relation client

Communication

Intervention en milieu stérile

Assemblage et montage mécanique