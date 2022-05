Bonjour,



Je m'appelle Morgan Binet et je suis actuellement consultant à Sophia-Antipolis.

Je suis ingénieur en développement logiciel en systèmes embarqués et j'ai des compétences notamment en C/C++, VBA et ShellScript.

J'ai étudié à l'ESIGETEL (Ecole Supérieure d'ingénieurs en Informatique et Génie des Télécommunications) Avon - Fontainebleau et y ai obtenu mon diplôme d'Ingénieur en Systèmes Embarqués en 2008.



Mes compétences :

Informatique industrielle

Développement logiciel

Systèmes embarqués