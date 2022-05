Morgan BOLATRE

De formation Ingénieur en Génie Industriel de l'Environnement, je me suis spécialisé de par mes stages et expériences professionnelles dans les procédés et analyses appliqués au traitement des eaux urbaines et industrielles.

Ma formation généraliste ainsi que mes compétences techniques, relationnelles et managériales me permettront de m'adapter rapidement à des missions d'étude, conception, construction et mise en service d'installations de traitement des eaux.

Je parle couramment anglais et suis mobile aussi bien sur l'ensemble du territoire qu'à l'international.